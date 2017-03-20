Прокуратура відкрила провадження проти посадовців міськради Львова за махінації із землею

Прокуратурою Львівської області розпочато досудове розслідування за фактом зловживання посадовцями Львівської міської ради при розпорядженні землями комунальної власності та використання підроблених документів.

Як повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області, встановлено, що Львівською міською радою у лютому 2016 року земельну ділянку на вул. Антонича, вартістю понад 5,1 млн грн, було протиправно виключено з переліку земель, призначених для продажу на аукціонах та  надано у постійне користування львівському комунальному підприємству «Львівавтодор» для здійснення роздрібної торгівлі спільно з ТОВ “Сихівська народна торгівля”. В подальшому, ухвалою Львівської міської ради ЛКП «Львівавтодор» безпідставно звільнили від сплати земельного податку за користування даною земельною ділянкою площею 0,5928 га.

«Продовжуючи свої злочинні дії вже у січні 2017 року посадовці ТОВ “Сихівська народна торгівля” на підставі підроблених документів зареєстрували право власності на об’єкти нерухомості, загальною площею понад 1700 кв м, які ніби-то були збудовані у 2011 році. Слід зазначити, що на вказаній земельній ділянці заборонено будь-яке капітальне будівництво, дозволено лише розміщення торгових павільйонів без оформлення права власності», – зазначається у повідомленні прокуратури.

За вказаними фактами прокуратурою області 17 березня розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених  ч.1, ч. 4 ст.358 КК України (підроблення та використання завідомо підроблених офіційних документів).

 

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