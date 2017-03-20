Прикордонники виявили в мікроавтобусі жителя Львівщини 10 кілограмів бурштину

Партію контрабандного бурштину виявили вночі 20 березня в міжнародному пункті пропуску «Рава-Руська» прикордонники Львівського загону.

Як повідомили у прес-службі ДПСУ, під час проведення прикордонного контролю охоронці кордону звернули увагу на знервовану поведінку громадянина України, водія автомобіля «Сітроен», яким він прямував до Польщі. У зв’язку з цим автівку польської реєстрації вивели для додаткової перевірки. Як результат, прикордонники виявили в порожнині лівого та правого лонжеронів мікроавтобуса 10 кілограмів необробленого бурштину.

Транспортний засіб та бурштин вилучено порядком та передано працівникам фіскальної служби.

Варто зазначити, що всього з початку 2017 року виявлено майже 138 кілограмів каміння бурштину, яке незаконним шляхом намагалися перемістити через державний кордон України.