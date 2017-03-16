Президент нагородив орденом поліцейського, який брав участь у сутичці з нардепом Парасюком

Президент Петро Порошенко нагородив полковника поліції Юрія Голубана, який виступав в середу з трибуни Верховної Ради щодо сутички з народним депутатом Володимиром Парасюком на блокпосту в Слов’янську, орденом “За заслуги” ІІІ ступеня.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

“Згідно з указом Президента України Петра Порошенка, командир роти поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції у Донецькій області Юрій Голубан нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня – за вагомий особистий внесок у забезпечення правопорядку, захист конституційних прав і свобод громадян, зразкове виконання службового обов’язку і виявлену при цьому мужність”, – зазначається в повідомленні.

Відзначається, що полковник поліції Голубан служив у спецпідрозділах МВС, СБУ, Міністерства оборони України. У липні 2014 року з пенсії пішов добровольцем в зону АТО після початку агресії РФ, служив в добровольчому батальйоні “Київ-1″. Брав участь у бойових діях 2014-15 років в Мар’їнці і Красногорівці, звільняв від бойовиків Мар’їнку під час штурму ворога 3-4 червня 2015 року. Був поранений, у 2015 році переніс складну операцію. З червня минулого року очолює роту поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції у Донецькій області.