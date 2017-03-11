Прем‘єр-ліга: де можна переглянути матчі 21 туру чемпіонату України

21-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги, матчі якого пройдуть 11-12 березня, відкриють поєдинки донецького “Олімпіка” і полтавської “Ворскли”, одеського “Чорноморця” і “Сталі” з Кам’янського.

Обидві гри розпочнуться о 14.00. Зустріч у Полтаві покаже телеканал “Футбол 2″, поєдинок в Одесі буде транслюватися на “2+2″, повідомляє Укрінформ.

У суботніх матчах також зійдуться “Олександрія” та “Дніпро” (17.00, “Футбол 2″), львівські “Карпати” і луцька “Волинь” (17.00, “2+2″).

У недільну програму туру увійшли поєдинки кропивницької “Зірки” і київського “Динамо” (14.00, “Футбол 1″), луганської “Зорі” і донецького “Шахтаря” (19.30, “2+2″).

Турнірне становище після 20-ти турів “Шахтар” – 56 очок, “Динамо” – 43, “Зоря” – 37, “Олександрія” – 32, “Олімпік” – 29, “Чорноморець” – 27, “Ворскла” – 23, “Зірка” – 19, “Сталь” – 18, “Волинь” – 10, “Дніпро” – 8, “Карпати” – 8.