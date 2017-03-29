Правоохоронці встановили організаторів акції з перекриттям траси на Львівщині

Правоохоронці встановили учасників та організаторів провокаційної акції з перекриттям траси на українсько-польському кордоні Львівщини, яка відбулася сьогодні вранці біля села Гряда.

Про це заявив сьогодні під час спільного брифінгу з головою Львівської ОДА Олегом Синюткою та начальником СБУ у Львівській області Віктором Андрейчуком начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області Валерій Середа.

Однак, Середа відмовився назвати їх, посилаючись на те, що наразі проводяться слідчі дії з метою встановлення всіх причетних до організації провокації, наголосивши, що «поляків там не було».

За словами очільника поліції, участь в акції брала молодь з Львівщини, серед яких навіть були школярі віком 13-14 років.

«Поляків там не було. Серед учасників акції були наші «клієнти», які схильні до вживання наркотичних речовин, а також діти 13-14 років, львівські школярі. Зараз ми встановлюємо всі особи учасників. Думаю, будуть вжиті відповідні заходи щодо керівництва навчальних закладів – чому діти були не на навчанні, а посеред поля. Завданням тих, хто стоїть за акцією, було зробити «картинку для ЗМІ», аби впливати на психологію людей в Росії, Білорусі, Молдові та Польщі», – зазначив Середа.

Він також зазначив, що за даним фактом буде відкрито кримінальне провадження за ст. 161 КК України (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії).

У свою чергу начальник управління СБУ у Львівській області Віктор Андрейчук зазначив, що нинішні події на Львівщині правоохоронці пов’язують з подіями у Луцьку, де вночі розстріляли Генконсульство Польщі.

«Маємо паралель: вночі був постріл у Луцьку, одночасно відбулась спроба зробити пропагандистку подію на Львівщині», – сказав Андрейчук.

З його слів, за сьогоднішньою акцією «стоять російські спецслужби».

Про «російський слід» цієї провокації також сказав під час брифінгу голова Львівської ОДА Олег Синютка.

«Сьогодні ми стали свідками провокативних дій з боку спецслужб країни-агресора, щоб розхитати та дестабілізувати економіко-політичну ситуацію на теренах Західної України. Але завдяки злагодженим діям українських спецслужб та правоохоронців, ми змогли не лише локалізувати цю подію, але й виявити замовників та організаторів», – заявив Синютка.