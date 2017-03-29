Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюґ Мінґареллі заявляє, що кілька людей перетворюють Україну на банкомат.

Про це він заявив під час спілкування зі студентами Львівського національного університету імені Франка, повідомляє у Twitter Представництво ЄС.

”Посол ЄС в Україні львівським студентам: Кілька людей перетворюють вашу країну в банкомат”, – йдеться у повідомленні.

Водночас, як повідомляє львівський портал ”Твоє місто”, Мінґареллі неодноразово наголосив на тому, що Україна має неабиякі природні та людські ресурси, що дає всі можливості швидко стати сучасним відкритим суспільством, заснованим на ефективній соціальній ринковій економіці.

«Але у вас є кілька перепон: перш за все, складний сусід на сході. Як наслідок – у вас війна, яка має величезний негативний вплив на суспільство та економіку. Тому першочергова мета ЄС – допомогти вам захищати незалежність, суверенітет та територіальну цілісність вашої країни», – зазначив посол.

Попри те, що різні держави Євросоюзу мають різні позиції щодо співпраці з Кремлем, посол назвав пріоритетом консолідацію для продовження санкцій проти Росії.

Але не змовчав і про внутрішні негаразди: «Кілька людей перетворюють вашу фантастичну країну у банкомат. Великою мірою це завдяки корупції. Тому ми присвячуємо багато нашого часу, енергії та ресурсів, ділячись нашим досвідом подолання корупції з вашою владою».