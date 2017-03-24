Порошенко звільнив голову Сокальської РДА Львівщини

Президент України Петро Порошенко звільнив трьох голів районних державних адміністрацій у Львівській, Житомирській та Одеській областях.
Тексти відповідних розпоряджень розміщено на офіційному сайті глави держави.
Так, розпорядженням №64 з посади голови Андрушівської райдержадміністрації Житомирської області у зв`язку з поданою ним заявою звільнено Олександра Дударя.
Також, за заявою звільнено з посади голову Сокальської райдержадміністрації Львівської області Олега Пелиха і главу Любашівської райдержадміністрації Одеської області Тетяну Скапровську.