Порошенко заявляє, що не допустить дострокових парламентських виборів

Президент України Петро Порошенко заявляє, що не допустить жодних дострокових парламентських виборів.

Про це Порошенко повідомив в інтерв`ю українським телеканалам.

«Україна має скористатися проміжком часу без виборів для того, щоб імплементувати реформи, які не тільки будуть проголосовані, не тільки будуть втілені в життя, але зможуть вже принести певні плоди у вигляді економічного зростання, інфраструктурних проектів, у вигляді зміни правил, зростання інвестиційного клімату, покращення судової гілки влади, формування антикорупційної інфраструктури, реформування енергетики, освіти, охорони здоров’я», – заявив він.

За словами президента, цей комплексний реформаторський пакет парламент має проголосувати, це його зобов’язання перед виборцями. «Впевнений, що в нього вистачить цього потенціалу», – зазначив Порошенко.

«Оскільки, відповідно до Конституції, рішення про дострокові парламентські вибори і про розпуск парламенту приймає виключно президент України, я хочу заспокоїти опозиціонерів і наголосити на тому, що жодних дострокових парламентських виборів, в яких зацікавлена Росія, яка зацікавлена в дестабілізації ситуації, я їм не подарую», – наголосив глава держави.