Порошенко підписав закон про спрощення оподаткування спадщини

Президент України Петро Порошенко підписав Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування спадщини», який спрощує оформлення спадщини для найближчих родичів спадкодавця.

Як повідомила прес-служба глави держави, Закон звільняє від оподаткування податком на доходи фізичних осіб вартість спадщини, яку від спадкодавця отримують члени його сім`ї другого ступеня споріднення: рідні брати та сестри, бабуся, дідусь й онуки.

Раніше Податковий кодекс передбачав звільнення від оподаткування членів сім`ї спадкодавця тільки першої лінії спорідненості.

Також спадкоємці першого та другого ступенів звільняються від необхідності проведення оцінки успадкованих об`єктів спадщини для цілей оподаткування.

При цьому для всіх інших спадкоємців податок залишається в розмірі 5%.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування і застосовується до доходів у вигляді спадщини/подарунка, отриманих починаючи з 1 січня 2017 року.

Як повідомлялося, Верховна Рада України ухвалила Закон про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування спадщини) 23 лютого.