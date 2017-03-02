Порошенко оголосив жалобу через загибель гірників на Львівщині

Президент України Петро Порошенко оголосив всеукраїнську жалобу через загибель гірників на шахті у Львівській області. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

За його словами, підписано відповідний указ.

Також Цеголко повідомив, що Порошенко доручив Кабінету міністрів України провести перевірку всіх вугледобувних підприємств щодо забезпечення засобами і дотримання норм безпеки виробництва.

Директор шахти “Степова” Сергій Смеречанський заявив, що за попередніми даними, вибух на шахті стався внаслідок спалаху повітряно-метанової суміші. Про це він повідомив під час засідання комісії за участю прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.

Своєю чергою, голова регіонального об’єднання незалежних профспілок Віталій Оніжук у коментарі журналістам зазначив, що на шахті “стався вибух газу метану, і це спричинило неналежне обладнання шахти”.

Нагадаємо, сьогодні у Львівській області у селі Глухів Сокальського району пролунав вибух на шахті № 10 “Степова” ВАТ “Львіввугілля”. За даними ДСНС, вибух стався на шахті горизонті 550 м, в 119 конвеєрі внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи. На шахті працювало 172 гірники, на аварійній ділянці 34 гірники, з яких 8 загинули та 6 гірників з травмами підняли на поверхню.

За словами голови Львівської обласної державної адміністрації Олега Синютка, наймолодшому із загиблих шахтарів було 19 років, а найстаршому – 42. Серед них – начальник дільниці, гірничий майстер та 6 шахтарів.