Поляки хочуть збудувати сміттєспалювальний завод на Львівщині

Польська компанія Ekoprojekt Sp. г o.o має намір збудувати сміттєспалювальний завод у Львівській області. Про це повідомив представник компанії Ян Вайс під час зустрічі з головою Львівської ОДА Олегом Синюткою 18 березня.

«Ми попередньо розраховуємо на завод, який може обслуговувати 900 тис. мешканців, водночас переробляти орієнтовно 180 тис. тонн ТПВ на рік», – цитує Вайса прес-служба Львівської ОДА.

Також він повідомив, що компанія з 2000 року займається в Польщі переробкою відходів у альтернативні види палива.

За даними представника компанії, підтримку може надати кредитна організація Центр капіталу Тарнува (Centrum Kapitałowe Tarnów).