Полтавська облрада вимагає від влади Львова припинити скидати їм сміття

Полтавська обласна рада на сесії в понеділок, 6 березня, прийняла звернення до мера Львова Андрія Садового та депутатів Львівської міськради з вимогою негайно припинити несанкціоноване вивезення сміття на територію регіону та офіційно вибачитися перед жителями області за незаконне скидання відходів.

Як повідомив на сесії голова Полтавської облради Олександр Біленький, з жовтня 2016 року на території області жителі почали виявляти стихійні звалища невідомого походження, передає УНІАН.

Поверхневий огляд сміття свідчить про те, що його привозять зі Львова, що підтверджують платіжні чеки, пакування товарів з адресами виробників і магазинів, львівська преса, агітаційні матеріали Львівських політиків та інші речі, що підтверджують походження сміття.

Депутати Полтавської облради з трибуни сесії заявляли, що вони обурені забрудненням регіону львівським сміттям.

«Вже півроку львівське сміття неконтрольовано завозиться на територію Полтавської області і, порушуючи всі правові та екологічні норми, вивантажується поруч з населеними пунктами, в лісосмугах, на полях, на берегах річок, біля доріг. Зокрема, 1 березня у міста Кременчуку вдалося затримати колону з п`яти автомобілів, які вкотре привезли сміття з міста Львова до околиць міста Кременчука. Дві з цих вантажівок, на жаль, встигли вивантажити сміття прямо на березі Дніпра. Водії автомобілів зі сміттям зізналися, що завантажувалися на підприємстві «Львівкомунтранс». Всі ці факти зафіксували працівники поліції. Такі дії не вкладаються в рамки добропорядних і партнерських відносин між регіонами країни та несуть екологічну небезпеку і загрозу поширення інфекційних захворювань, – йдеться в повідомленні.

У зв`язку з цим ми, депутати Полтавської облради, вимагаємо від міського голови Львова та депутатів Львівської міськради негайно припинити вивезення сміття на територію області та офіційно вибачитися перед її жителями.

Як повідомлялося, випадки несанкціонованого завезення львівського сміття продовжують фіксувати в різних областях України. Львівська влада заперечує свою причетність до несанкціонованого скидання сміття.