Польща з квітня запровадила нові правила для отримання шенгенської візи

Генеральне консульство Польщі у Львові оприлюднило нові правила для отримання шенгенської візи.

Уже з квітня буде запроваджена нова система реєстрації у пункти прийому візових анкет у Львові, Івано-Франківську, Ужгороді, Вінниці, Хмельницькому, Житомирі та Чернівцях.

Щоб зареєструватись у візовий центр, з квітня потрібно оплатити квитанцію у «Кредобанку» або «Ідея банку» та вказати категорію візи (туристична, національна, малий прикордонний рух та ін.). Після цього працівник банку дасть квитанцію із персональним кодом. Автоматична система ППВА мінімум через 24 години призначить дату й час подання документів, про що людину має повідомити працівник кол-центру.

Якщо призначена дата людину не влаштовує, то автоматична система призначить іншу дату, про яку поінформує працівник кол-центру. Якщо дата подання документів вдруге не буде вас влаштовувати, то ваш код буде деактивовано, а для повернення коштів потрібно буде звернутись до ППВА.

У Генконсульстві РП зазначають, що такі нововведення мають суттєво полегшити процедуру реєстрації у ППВА, оскільки раніше людині потрібно було самостійно реєструвати код, отриманий після сплати банківського рахунку, тепер ж реєстрація здійснюватиметься автоматично.