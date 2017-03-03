Поліція Львівщини скеровуватиме спецгрупу перемовників на масові акції

Постійно діючу робочу групу комунікації (перемовників), у складі десяти чоловік, створено в Головному управлінні Національної поліції у Львівській області в рамках реалізації пілотного проекту Національної поліції України для впровадження європейських стандартів у сфері забезпечення публічного порядку під час масових акцій та зібрань.

Як повідомили у відділі комунікації Нацполіції області, до складу цих груп увійдуть найбільш досвідчені співробітники управління превентивної діяльності, патрульної поліції, відділів поліції Львова та батальйону поліції особливого призначення, які пройшли спеціальне навчання.

На переговірників будуть покладені обов’язки постійного моніторингу оперативної обстановки на території області у зв’язку з проведенням масових заходів. Зокрема, збору інформації щодо запланованих заходів, оцінки ступеня ризику заходів (звичайний або підвищений), а також взаємодія з організаторами масових акцій.

Ідея, що лежить в основі роботи груп комунікації, базується на тому, що під час масових заходів співробітники поліції патрулюють невеликі групи в натовпі. Вони підтримують контакт з людьми, пояснюючи їм права і обов’язки учасників масового заходу. Таким чином, поліцейські встановлюють діалог з громадянами, що значно знижує ризик ескалації насильства і провокаційних дій в натовпі. Якщо ж протистояння все ж трапляється, то співробітники поліції оперативно реагують на нього, щоб не допустити порушень громадського порядку та сутичок.

Працівники, із числа яких складається група комунікації, у грудні минулого року прийняли участь в тренінгу для поліцейських, щодо роботи перемовників з питань свободи мирних зібрань організованого Національною поліцією України спільно з Консультативною місією Європейського союзу в Україні та поліцією Чеської Республіки. Діалог з громадськістю є найбільш ефективним способом запобігання насильству, тому наша мета – створити успішний діалог між поліцією і громадянами. Саме діалог поглиблює довіру населення до поліції і нагадує людям про те, що одним з основних завдань поліції є забезпечення безпеки громадян та захист їхніх прав», – наголосив начальник головного управління Національної поліції у Львівській області Валерій Середа.