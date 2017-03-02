Під Кременчуком на Полтавщині сьогодні виявлено ще 8 вантажівок зі львівським сміттям

Під Кременчуком Полтавської області вранці у четвер, 2 березня, виявлено 8 вантажівок зі сміттям зі Львова, 5 з яких встигли розвантажитися між селами Піщане і Кривуші.

Про це сьогодні на сесії кременчуцької міськради повідомив мер Кременчука Віталій Малецький, передає УНІАН.

За його словами, сьогодні вранці до поліції Кременчука надійшла інформація про те, що 8 вантажівок рухалися «німецькою» трасою й були заблоковані, але пізніше виявилося, що 5 фур вже висипали сміття на межі сіл Піщане і Кривуші.

«Поліція спрацювала якісно. Зупинили, не дали розвантажитися й зробили, щоб тут воно не з`явилося. Зараз готуємо звернення до Гройсмана, Авакова, Луценка й Садового про незаконне скидання сміття.

Думаю, сьогодні на сесії ми його підготуємо й приймемо», – сказав Малецький.

Як повідомлялося, у Полтавській області неподалік від Кременчука – у селах Маламівка та Новоселівка вчора поліцейські затримали 7 вантажних автомобілів зі сміттям зі Львова.

Вночі в Світловодську на кордоні Кіровоградської та Полтавської областей було затримано ще 3 автомобілі зі сміттям зі Львова, ще один – у Кременчуці.