Перший заступник мера Львова пішов з посади

Віктор Пушкарьов звільнився з міської ради за згодою сторін.

Як повідомили у прес-службі Львівської міської ради, Віктор Пушкарьов, який працював на посаді першого заступника міського голови Львова, з 31 березня звільнений з роботи за згодою сторін.

31 грудня 2014 року Віктора Пушкарьова було призначено в.о. першого заступника з посади директора департаменту житлового господарства та інфраструктури.

Віктор Пушкарьов з 10 листопада 2014 року був призначений директором департаменту житлового господарства та інфраструктури. До призначення він працював на кількох керівних посадах. Зокрема, був керівником ЛКП «Залізничнетеплоенерго», заступником директора з автоматизації, обліку і інновацій ЛМКП «Львівтеплоенерго», директором паперово-картонного виробництва бурого потоку та директором, майстром зміни паперової фабрики № 1.

За освітою Віктор Пушкарьов – інженер-хімік-технолог, закінчив НТУУ «Київська політехніка».