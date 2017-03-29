«Ощадбанк» запровадив комісію при оплаті за житлового-комунальні послуги

Повідомляється, що відтепер без комісії можна буде платити в касі тільки пенсійними платіжними картами «Ощадбанку».

Державний «Ощадбанк» ввів комісію при оплаті послуг житлово-комунального господарства. Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на прес-службу банку.

«Комісія за комунальні платежі в касах банку залежить від наявності укладених договорів між постачальниками послуг і банком та може дещо відрізнятися в залежності від регіону», – заявили в банку.

«При цьому вона є найнижчою на банківському ринку і має на меті забезпечити беззбитковість проведення операцій. У Києві така комісія виключно для готівкових платежів в касах з 29 березня становить 3 гривні», – повідомила прес-служба.

Без комісії можна буде платити в касі пенсійними платіжними картами «Ощадбанку».

Інші клієнти «Ощадбанк», а також пенсіонери, які не є клієнтами банку, повинні платити в касі комісію.

Банк як і раніше приймає без комісії платежі тільки через дистанційні канали платежів: інформаційно-платіжні термінали Ощадбанку (як готівкою, так і картою банку); через мобільний та інтернет-банкінг «Ощад 24/7»; сайти ГІОЦ (головний інформаційно-обчислювальний центр) і ЦКС (Центр комунального сервісу).

Як повідомлялося, в листопаді 2016 року Ощадбанк вирішив запровадити комісію за оплату ЖКГ, після чого президент Петро Порошенко попросив банк перенести введення комісії.