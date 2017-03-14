Офіцерів запасу закликають повернутись на службу до ЗСУ

Міністр оборони Степан Полторак звернувся до офіцерів запасу із закликом повернутись на службу до Збройних сил України.

Відповідне звернення він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

«Звертаюся до офіцерів запасу, – тих, хто за вислугою років отримав пенсійне забезпечення від держави, житло та пільги та перебувають на заслуженому відпочинку. Ви пройшли бойовий шлях, набули досвіду, який так необхідний нашій армії. Звертаюсь до вас взяти приклад із добровольців. Нам вже вдалося сформувати армію, вдвічі більшу, завдяки добровольцям. Та наша боротьба ще триває, загрози незалежності існують», – підкреслив Полторак.

Як заявив міністр, країні й армії потрібен досвід та знання таких офіцерів.

«Якщо вам дозволяє вік та стан здоров’я, закликаю повернутися до лав Збройних сил: нам потрібен ваш досвід та знання. Ми чекаємо на вас у непростий для країни час», – йдеться у зверненні.