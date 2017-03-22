Одеська облрада просить вжити заходів щодо ситуації зі звалищами львівського сміття

Одеська обласна рада просить президента України Петра Порошенка, Верховну Раду і Кабінет міністрів вжити заходів щодо ситуації, пов`язаної з несанкціонованим скиданням на території сміття з інших регіонів, зокрема, зі Львова.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення до глави держави, прем`єр-міністра Володимира Гройсмана та голови Верховної Ради Андрія Парубія прийнято сьогодні під час сесії.

Звернення «Про негайне реагування на факти незаконного поводження з твердими побутовими відходами, які мають ознаки походження з інших регіонів України, та їх транспортування до Одеської області», ініціювала фракція «Опозиційного блоку».

«Вимагаємо будь-якими методами вирішити екологічну, правову і, відповідно, політичну проблему, щодо поширення твердих побутових відходів між різними регіонами України», – сказано у зверненні.

Як зазначила депутат обласної ради Ірина Ковалиш, в березні в селі Молога Білгород-Дністровського району шість фур незаконно скинули 240 кубометрів відходів.

Вона заявила, що сільрада не давала дозволу на вивантаження сміття, а фури зламали шлагбаум, що перегороджував шлях до місцевого сміттєзвалища.

Також, за її словами, факт незаконного скидання сміття з іншого регіону було зафіксовано в Овідіопольському районі області.

У зверненні облради зазначається, що в побутових відходах, скинутих у Білгород-Дністровському районі, виявлено чеки з реквізитами міста Львова і Львівської області. Зазначається, що це сміттєзвалище створено для потреб чотирьох сіл, які входять до Мологівської сільрада, а скинуте сміття відповідає «трирічному обсягом відходів».

«Жителі села Молога попереджають, що в разі повторного скидання сміття перекриють місцеві траси», – йдеться у зверненні.

Як повідомлялося, у березні в селі Молога Білгород-Дністровського району Одеської області було виявлено несанкціоноване скидання сміття зі Львова.

За словами сільського голови Мологи Анни Гаврилюк, в ніч на 9 березня шість фур здійснили вивантаження сміття у сміттєзвалювальну яму, обладнану для потреб жителів села, без дозволу громади.

Напередодні було здійснено несанкціоноване скидання ще з двох фур.