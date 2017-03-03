Очільник МВС виступає за припинення діяльності «Сбербанку РФ» в Україні

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав Національний банк України відреагувати на заяву російського «Сбербанку» про початок прийому фейкових документів «Л/ДНР» і припинити його діяльність в Україні.

Про це він написав у соціальній мережі Facebook.

”Сбербанк Росії має припинити свою роботу в Україні! Нехай насолоджуються ”фінансовим раєм” за законами самозваних ДНР і ЛНР”, – заявив міністр.

”Банк, що підтримує дії за рамками міжнародного права. Банк, що підтримує засуджене світовим співтовариством визнання документів маріонеткових режимів і анексію українських територій, не може вести роботу в Україні!” – наголосив Аваков.

У НБУ зазначили, що банківські установи, які діють в Україні, не можуть брати у громадян ”паспорти” так званих «ДНР» і «ЛНР».

«ПАТ «Сбербанк» (дочірній банк російського «Сбербанку» в Україні), як і інші юридичні особи, які діють в Україні, має керуватися чинним законодавством України, яким не визнаються паспорти так званих «ДНР» і «ЛНР», – відзначили в НБУ.

Також Нацбанк нагадав, що на сьогодні банкам України заборонено надавати всі види фінансових операцій на територіях, які не контролюються українською владою, як це передбачено постановою НБУ від 6 серпня 2014 року №466 «Про призупинення здійснення фінансових операцій».

Аналогічним чином ситуацію прокоментували і в дочірньому банку російського «Сбербанку» в Україні. «Український дочірній банк працює в рамках правового поля країни і не приймає паспорти «ДНР» і «ЛНР», – повідомив представник прес-служби банку.

Раніше в російських ЗМІ з`явилася інформація про те, що російський «Сбербанк» приступив до обслуговування в своїх відділеннях на території РФ клієнтів, які надають ”паспорти” так званих «ДНР» і «ЛНР», керуючись відповідним указом президента Росії про визнання цих псевдодокументів.