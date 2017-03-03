Німеччина запропонувала допомогу в подоланні наслідків аварії на шахті «Степова» – Клімкін

Федеративна республіка Німеччина запропонувала допомогу в подоланні наслідків аварії на шахті ”Степова” у Львівській області.

Про це 2 березня у Києві повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на спільній прес-конференції з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Ґабріелем, передає УНІАН.

Клімкін висловив співчуття всім рідним та близьким тих, хто загинув та був поранений сьогодні під час жахливої аварії на Львівщині. Також глава МЗС України зауважив, що як тільки Габріель отримав звістку про цю аварію, він запропонував можливу допомогу німецької сторони в процесі того, як ми будемо боротися з її наслідками.

«Це є свідчення того, що друг завжди з тобою, коли він потрібен», – сказав Клімкін.

Також глава МЗС Німеччини висловив співчуття родинам загиблих шахтарів.

”Ми знаємо про такі аварії з історії Німеччини. Ми розуміємо, яка це трагедія для сімей, і як важливо бути солідарними, згуртовуватися, допомагати один одному. І це одна із причин, чому я хотів би сказати, що все, що потрібно в плані допомоги, ми готові в такій ситуації дуже швидко і без ускладнень надати”, – сказав Габріель.

Як повідомлялося, на шахті №10 ”Степова” об`єднання ДП ”Львіввугілля” сьогодні стався вибух та обвал гірської породи. У ДСНС повідомили, що всіх гірників з шахти піднято на поверхню. Наразі відомо про загибель 8 людей; 14 постраждалих госпіталізовано, з них двоє у важкому стані.