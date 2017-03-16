НБУ спростив для громадян порядок переміщення валюти через митний кордон

Національний банк України спростив порядок переміщення валюти через митний кордон, дозволивши громадянам у разі декларування готівкової валюти понад 10 тис. євро надавати для підтвердження джерел походження коштів не тільки квитанції про зняття грошей з рахунків у банках, але й квитанції про валютно-обмінні операції.

Про це повідомляється на сайті регулятора з посиланням на постанову НБУ №24, яка набуває чинності з 23 березня.

Згідно з документом, також регулятор дозволив працівникам дипломатичної служби України, які повертаються в країну після завершення довготермінового відрядження, ввозити готівкову валюту в сумі понад 10 тис. євро на підставі довідки відповідної дипломатичного установи.

Також НБУ втричі збільшив термін дії підтверджуючих документів, необхідних для декларування готівкової валюти, з 30 до 90 календарних днів.

Як повідомлялося, у рамках концепції нової моделі валютного регулювання, представленої в грудні 2016 року, НБУ планує пом`якшити обмеження на ринку бізнесу, банків та фізичних осіб.

Зокрема, регулятор анонсував зниження норми обов`язкового продажу валютної виручки експортерами з 65% до 50%, а в подальшому повне скасування цієї вимоги.

Крім того, НБУ має намір підвищити ліміт купівлі фізособами готівкової валюти до еквівалента 150 тис. грн, що в 12 разів вище діючого ліміту.

Крім цього, Нацбанк планує дозволити громадянам інвестиції за кордон до 50 тис. євро без індивідуальної ліцензії.