Названо причини трагедії на шахті «Степова» ДП «Львіввугілля»

Державна комісія з розслідування причин вибуху на шахті «Степова» об`єднання «Львіввугілля», внаслідок якого загинули 8 шахтарів, вже виявила ряд порушень у роботі підприємства, відповідальні за ці порушення понесуть відповідальність.

Про це заявив під час засідання сьогодні віце-прем`єр-міністр Геннадій Зубко, повідомляється на урядовому порталі.

«Зараз ми з`ясовуємо, як на шахті опинилося небезпечне обладнання, яким чином замість 450 кубометрів повітря, які повинні були бути в шахті (у лаві), там було лише 120 кубометрів повітря. Ми з`ясовуємо, чому не спрацювала система оповіщення про небезпечну концентрацію метану», – сказав Зубко.

Він також звернув увагу, що в ході розслідування стало відомо, що шахта не мала дозволів на проведення робіт. «Зараз ми з`ясовуємо, чому не було дозволів, які видавались приписи, як вони виконувалися.

Ми також отримали інформацію, про те, що кілька шахт об`єднання «Львіввугілля» також не мають дозволів на проведення робіт. Таким чином, ми складаємо всю карту ситуації: і систем оповіщення і систем особистої безпеки, – сказав Зубко. – Думаю, що місяця часу, який відведений на роботу комісії, вистачить, щоб зробити висновок не лише про причини трагедії, а й про те, що потрібно зробити на інших українських шахтах».

Як повідомлялося, 2 березня на шахті №10 ”Степова” об`єднання держпідприємства ”Львіввугілля” стався вибух і обвал гірської породи. Загинуло 8 гірників і постраждало більш як 20. За попередніми даними, вибух на шахті стався в результаті займання повітряно-метанової суміші.

Як заявив віце-прем`єр-міністр Геннадій Зубко, шахта може відновити роботу, але лише після завершення всіх перевірок і видачі всіх дозволів.