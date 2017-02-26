Нападник київського “Динамо” Гладкий переходить у львівські “Карпати”

Нападник київського “Динамо” Олександр Гладкий найближчим часом перейде у львівські “Карпати”, повідомляє FootballHub з посиланням на головного тренера “Динамо” Сергія Реброва.

Яких-небудь подробиць переходу поки немає. Зокрема, незрозуміло, переходить гравець з клубу в клуб, або буде в оренді в “Карпатах”.

Прес-служби “Карпат” і “Динамо” також не підтверджують інформації з цього приводу.

Як повідомлялося, київське “Динамо” більше не розраховує на форварда Олександра Гладкого і перевело його в дубль. У “Динамо” надійшла пропозиція від російських “Крильєв Совєтов” (Самара) про трансфер Гладкого. Самарський клуб був готовий як викупити форварда, так і взяти його в оренду, але футболіст відповів відмовою.