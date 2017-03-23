На Житомирщині знову виявили несанкціоноване скидання львівського сміття

У Житомирській області сьогодні, 23 березня, знову виявили несанкціоноване скидання львівського сміття.

Як повідомили у Старосолотвинській селищній раді, вранці неподалік від села Старий Солотвин Бердичівського району посеред дороги було виявлено побутові відходи львівського походження, інформує УНІАН.

Серед сміття були товарні чеки з установ Львова. Припускають, що відходи були привезені двома вантажівками та скинуті вчора увечері близько 23.00. Наразі голова Старосолотвинської селищної ради Віктор Овчаренко звернувся до правоохоронців, проводиться перевірка.

Як повідомлялося, вчора та позавчора на Житомирщині у Пулинському та Черняхівському районах вчергове виявили несанкціоноване скидання львівського сміття.

Раніше, 12 березня, на Житомирщині у Коростенському районі було виявлено близько 30 тонн львівського сміття. 11 березня у Малинському районі області поліція виявила чотири вантажівки із львівським сміттям і змусила водіїв виїхати за межі області.

Раніше голова Житомирської ОДА Ігор Гундич доручив правоохоронцям, керівникам РДА та керівникам громад посилити контроль за пересуванням сміттєвозів та не допустити завезення в область сміття зі Львова.