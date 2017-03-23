На Яворівському полігоні відбудуться військові навчання «Репід Трайдент-2017»

Міжнародні військові навчання «Репід Трайдент – 2017» пройдуть з 8 по 23 вересня на базі Міжнародного центра миротворчості та безпеки (Яворівський військовий полігон) у Львівській області.

Як повідомили у регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України (Львів), таке рішення було досягнуто в ході тижневої плануючої конференції міжнародних навчань «Репід Трайдент – 2017», яка проходила на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки.

Як зазначається у повідомленні, участь в навчаннях візьмуть військовослужбовці з 14 країн світу. В ході навчань будуть відпрацьовуватися сучасні вимоги до ведення бою, а також вперше буде розгорнута багаторівнева система управління бойовими підрозділами.

Як повідомлялося, згідно із Планом проведення багатонаціональних навчань за участю підрозділів Збройних сил України на території нашої держави та їх участі у багатонаціональних навчаннях поза межами України на 2017 рік, затвердженим Указом президента Петра Порошенка, для участі в українсько-американському навчанні «Репід Трайдент – 2017» будуть допущені до 2 тис. військовослужбовців США, інших членів НАТО та держав-учасниць програми «Партнерство заради миру» з озброєнням і військовою технікою, до 6 літаків, до 10 вертольотів.