На Тернопільщині поліція завернула дві фури із львівським сміттям

У Тернополі поліція виявила дві вантажівки із львівським сміттям і змусила водіїв виїхати за межі області.

Як повідомили в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, вчора до тернопільських поліцейських надійшло повідомлення від тернополян про те, що на об‘їзній дорозі Тернополя стоїть дві вантажівки зі сміттям, передає УНІАН.

На місці правоохоронці з’ясували, що два автомобілі марки «ДАФ» завантажені відходами зі Львова. Згідно документів, поверталися вони з Полтавщини, де їм завадили викинути сміття.

Виявилося, що автомобілі – з Тернополя і належать місцевому підприємству, яке підписало договір з львівськими комунальниками щодо надання транспортних послуг.

Поліцейські супроводили фури за межі області, аби попередити викидання сміття на Тернопільщині.

Як повідомлялося, 24 січня голова Тернопільської ОДА Степан Барна доручив правоохоронцям, керівникам РДА та керівникам громад посилити контроль за пересуванням сміттєвозів та не допустити завезення в область сміття зі Львова.

Зумовлене його доручення було тим, що в Малашівцях та поблизу Зборова було виявлено несанкціоновано скинуте сміття з чеками з львівських магазинів.

У лютому громадська рада при Тернопільській ОДА відхилила прохання мерії Львова щодо захоронення сміття на території Тернопільщини.