На річках Львівщини очікується підйом рівнів води

Сьогодні, 6 березня, на річках західної України очікується відновлення підйомів рiвнiв води.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

“6 березня внаслідок опадів на рiчках Закарпаття очікується відновлення підйомів рiвнiв води на 0,3-1,0 м над поточними рівнями, без негативних наслідків. У нижнiй течiї Боржави на 0,8-1,3 м з початковим виходом води на заплаву”, – йдеться в повідомленні.

Також 6 -7 березня на рiчках басейну Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується відновлення підйомів рiвнiв води на 0,2-0,8 м над поточними рiвнями, без негативних наслідків.