На новобудові Львова бетонна плита впала на двох робітників

23 березня, о 13.40 до поліції надійшло повідомлення, що на будівельному майданчику на вул. Під Голоском, 4а у Львові впала бетонна плита, є загиблий.

Як повідомили у відділі комунікацій Нацполіції області, правоохоронці встановили, що під час навантажувально-розвантажувальних робіт із бетонними плитами, відбувся зсув плит різної ваги та форми. Одна з плит впала на двох робітників, які знаходилися на будмайданчику.

22-річний львів’янин від отриманих травм помер на місці, 63-річного львів‘янина госпіталізовано в реанімаційне відділення лікарні швидкої допомоги Львова.

Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Проводяться слідчі дії.