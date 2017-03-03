На львівський шахті, де загинули гірники, було застаріле обладнання – профспілки

Причиною аварії на шахті “Степова” у Сокальському районі Львівської області, під час якої загинули 8 гірників, могло стати застаріле обладнання, яке тривалий час не модернізувалося.

Про це у коментарі Центру інформації про права людини заявив голова регіонального об`єднання Незалежної профспілки гірників України Віталій Оніжук.

“Стався вибух газу метану, і це спричинило неналежне обладнання шахти”, – сказав він.

За словами профспілковця, шахта “Степова” є одною з найрентабельніших серед копалень ДП “Львіввугілля”, водночас і одною з найнебезпечніших через велику кількість метану. Метан належить до парникових газів та виділяється під час видобування і переробки вугілля. На час вибуху гірники працювали у видобувній лаві на глибині 550 метрів і, як припускає Оніжук, стався великий витік метану, насос не встигав це відкачувати, і достатньо було найменшої іскри, щоб стався спалах.

Він також відмітив, що за останні десять років модернізація шахти не проводилося, є проблеми із забезпеченням гірників засобами індивідуального захисту та дотриманням вимог техніки безпеки на всіх шахтах “Львіввугілля”.

Водночас прем‘єр-міністр України Володимир Гройсман 2 березня під час брифінгу на шахті “Степова” зазначив, що попередньо причиною вибуху став спалах повітряно-метанової суміші, але “відповідні датчики не сигналізували”. Чому і як це сталося, буде встановлювати спеціальна комісія.

У свою чергу голова Конфедерації вільних профспілок Михайло Волинець повідомив, що унаслідок аварії, що сталася на шахті “Степова” загинуло восьмеро людей, серед яких п’ятеро членів Незалежної профспілки гірників України.

Наймолодшому загиблому гірнику 19 років, найстаршому – 42 роки. Серед загиблих в.о. начальника дільниці, гірничий майстер і гірник 1977 року народження із шахтарської династії.

3 березня у Львівській області оголошено Днем жалоби за шахтарями, котрі трагічно загинули внаслідок аварії на шахті “Степова”.

Наразі роботу шахти призупинено.

Як повідомляє Урядовий портал, Кабмін у п’ятницю утворить державну комісію для перевірки усіх вугледобувних підприємств країни щодо забезпечення засобами і дотримання норм безпеки виробництва. За результатами роботи комісії буде зроблено висновки “щодо відповідальності усіх причетних без винятків”. 200 мільйонів гривень виділять на індивідуальні засоби захисту для гірників.

За словами Гройсмана, у 2017 році виділено 1,8 млрд грн на модернізацію і фінансування шахт.

Сім’ям 8 загиблих гірників на шахті “Степова” виплатять допомогу близько 600-700 тисяч гривень.

Після візиту на шахту прем’єр відвідав постраждалих гірників у лікарні і висловив готовність сприяти у транспортуванні постраждалих до Києва у разі потреби.

Як відомо, 2 березня, у селі Глухів Сокальського району Львівської області на ВП “Шахта Степова” ДП “Львіввугілля” стався вибух – 8 шахтарів загинуло, 20 гірників отримали травми і опіки, з них двоє у важкому стані.