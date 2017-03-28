На Львівщині завантажена колодами підвода задавила чоловіка

У Золочівський відділ поліції 27 березня о 18.25 зателефонувала фельдшер швидкої допомоги, котра повідомила, що у лісі між селами Словіта і Митулин виявлено тіло чоловіка без ознак життя.

Як повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Львівській області, встановлено, що 54-річний місцевий житель, який перевозив букову деревину, виїхав правим колесом на пагорб, внаслідок чого навантажена підвода перекинулася. На чоловіка впали колоди і від отриманих травм він помер на місці пригоди.

Тіло загиблого скероване на експертне дослідження. За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115

Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Правоохоронці встановлюють обставини події.