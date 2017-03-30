На Львівщині затримано узбека, який організував переміщення через кордон нелегалів

Громадянина Узбекистану за підозрою в організації незаконного переміщення через кордон двох громадян Афганістану та двох українок затримали учора ввечері співробітники Держприкордонслужби та Нацполіції на Львівщині.
Як повідомляє прес-служба ДПСУ, нелегалів також затримано за спробу незаконного перетину державного кордону.
”Чотирьох невідомих, 2 громадян Афганістану та 2 громадянок України, спинили за кілька сотень метрів від держрубежу під час спроби подолання загороджувального паркану. В ході подальших оперативних заходів спільно зі співробітниками Нацполіції затримано ще й громадянина Узбекистану, який, можливо, причетний до організації їх незаконного переміщення через кордон”, – йдеться в повідомленні.
Затриманих доставлено у відділ прикордонної служби для проведення фільтраційних заходів та складання адміністративно-процесуальних документів.
Стосовно громадянина Узбекистану до відділу поліції у Львівський області направлено повідомлення для внесення в ЄРДР про виявлення ознак кримінального порушення за ст. 332 Кримінального кодексу
«Незаконне переправлення осіб через кордон України».
Матеріали справи для прийняття правового рішення направлено до суду.