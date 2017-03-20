На Львівщині з квітня в маршрутках безкоштовно їздитимуть тільки учасники бойових дій

З 2 квітня маршрутки, які працюють на приміських та міжміських маршрутах, не будуть возити пільговиків.

Про це сьогодні, 20 березня, під час прес-конференції на тему: «Перевезення пільгових категорій пасажирів на міських та приміських маршрутах», яка відбулася у Львівському прес-клубі, повідомив голова Львівського обласного профільного профспілкового комітету Юрій Кривенко.

«Ми погоджуємося перевозити безкоштовно на приміських маршрутах тільки учасників бойових дій та інвалідів першої групи. Якщо такий інвалід по зору, то з ним має право на безкоштовний проїзд і особа, що його супроводжує. На міжміських маршрутах право на безкоштовний проїзд матимуть тільки учасники бойових дій», – наголосив Кривенко.

Юрій Кривенко нагадав, що в грудні минулого року перевізники області підписали з обласною владою меморандум, яким влада взяла на себе розроблення та втілення пілотного проекту щодо монетизації пільг. Тобто, пільговикам мали би дати «живі» кошти, якими би вони платили за проїзд. Але жодного кроку в цьому напрямку не зроблено. Тому львівські перевізники оприлюднили свою позицію і закликають підтримати її своїх колег в Україні.

Голова Асоціації перевізників Львівської області Іван Велійка каже, що така ситуація не стала несподіванкою.

– Упродовж 2016 року ми займалися перепискою з різними гілками влади. Проте ані минулого року, ані цього у державному бюджеті не було передбачено ані копійки на повернення коштів за пільгові перевезення, – зазначив Велійка.

За його словами, у Львівській області мешкає 715 тисяч пільговиків. За підрахунками перевізників, за пілотним проектом держава мала би надати пільговикам 600 млн гривень на безкоштовний проїзд.

– Натомість минулими роками, коли нам відшкодовували, то ми отримували 25 млн. гривень. Якщо порахувати, то це виходило компенсації по 2 гривні на одного пільговика на місяць. Ну, хай не всі їздять маршрутками, тоді помножимо це на сім, – рахує Іван Велійка.

Натомість у Львові, за його словами, пільговики і надалі користуватимуться правом безкоштовного проїзду.

– З міського бюджету Львова надано на компенсацію 20 млн гривень, хоча треба 30-40 млн гривень, – каже він.

Перевізники просять міську владу проводити рейди в маршрутках для виявлення «липових» пільговиків.

– Муніципальна дружина буде перевіряти ці посвідчення. Понад сорок відсотків пасажирів не оплачують проїзд і не показують документи, а з голосу озвучують, що в них є посвідчення. Тому їх перевірятимуть, – каже Іван Велійка.