На Львівщині встановлять відеонагляд в місцях потенційних актів вандалізму чи терористичних дій

Після акту вандалізму щодо польських поховань і подій із затриманням автобуса в Мостиськах цими вихідними відбулася окрема нарада з керівниками правоохоронних органів. На нараді прийнято рішення про посилення заходів безпеки.

Про це 13 березня під час брифінгу повідомив голова Львівської ОДА Олег Синютка. «Посилено заходи безпеки на місцях, які найбільше можуть привертати увагу потенційних вандалів чи працівників спецслужб країн агресора, тому там ми посилили охорону. Також за результатами нашої наради я звернувся з листом до керівників органів місцевого самоврядування для того, щоб вони встановили відеонагляд в місцях потенційних актів вандалізму чи терористичних дій. Я розумію, що наша історія на Львівщині є такою, що поховань таких є у кожному населеному пункті. Не реально у кожному поставити охорону чи камери», – сказав Синютка.

Він закликав бути пильними самих мешканців області.