На Львівщині врятували учасника квесту «Синій кит», який намагався стрибнути з 10 поверху

У місті Стебник на Львівської області правоохоронці відвернули самогубство 13-річного школяра, який намагався виконати останнє завдання гри “Синій кит” – стрибнути з даху багатоповерхівки.

Як розповіла кореспонденту Центру інформації про права людини речник Нацполіції області Світлана Добровольська, хлопця врятували небайдужість ровесників та фахові дії працівників спецслужб.

За її словами, 13 березня на оперативну лінію “102” анонім, голос якого був схожий на дитячий, повідомив, що учень 8-го класу школи міста Стебник є учасником гри “Синій кит” і він отримав останнє завдання, яке може бути смертельним. Хлопець піднявся на дах дев‘ятиповерхівки і хоче стрибнути донизу.

Прибувши за вказаною адресою на вул. Володимира Великого, працівники поліції, рятувальники та психологи побачили підлітка, який стояв на краю даху багатоповерхівки і мав намір стрибнути вниз.

“Хлопець поводився агресивно, нікого до себе не підпускав. Нам допомогла дівчинка, яка приятелювала з ним. Вона піднялася до нього на дах і після тривалого спілкування врешті переконала його відійти від краю будинку, після чого правоохоронцям спільно з рятувальниками вдалося зняти його з даху”, – розповів на брифінгу начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області Нацполіції області Валерій Середа.

За словами Добровольської, переговори з потенційним самогубцею тривали майже дві години і увесь цей час він був на грані падіння з даху висотки.

Коли його зняли і доставили до Стебницької міської лікарні, хлопець “прийшов до тями” і почав поводитися адекватно. На даний час він перебуває в лікарні під наглядом психолога.

Його сторінку у мережі Вконтакте заблоковано, встановлюються особи причетні до втягування неповнолітнього до смертельного квесту.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 120 КК України (Доведення неповнолітнього до самогубства, що є наслідком шантажу або примусу до протиправних дій, – карається позбавленням волі на строк до десяти років).

Двох його ровесниць хлопця, які допомогли попередити самогубство, поліція пообіцяла відзначити подарунками і грамотами.

Нагадаємо, правоохоронці в Україні останнім часом неодноразово зверталися до батьків з проханням уберегти своїх дітей від гри “Синій кит”. Популярність серед підлітків цієї гри називають загрозливою, а саму гру смертельною.

“У гри багато назв: “Тихий дім”, “Море китів”, “Розбуди мене о 4:20″, але результат завжди однаковий – самогубство дитини. За правилами, дитина повинна виконувати різноманітні квести, що пов’язані із заподіянням собі шкоди”, – ідеться у заяві Черкаської прокуратури.

Окрім цього, діти почали долучатися до небезпечної гри під назвою “Зникни на 24 години”. Суть цієї гри в тому, що дитина повинна піти з дому та не давати про себе знати добу.

Правоохоронці просять батьків підвищити увагу до психологічного стану підлітків та не допустити їхньої участі у іграх. Батьків також просять перевіряти, чи є на тілі дитини порізи та малюнки, не дозволяти дітям постійно сидіти у соцмережах, натомість організовувати їм дозвілля.

Українська поліція станом на початок березня заблокувала понад 500 “груп смерті” та 200 акаунтів їхніх організаторів.