На Львівщині восьмеро гірників загинули внаслідок вибуху в шахті «Степова»

Восьмеро гірників загинули внаслідок вибуху в шахті у Львівській області.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, сьогодні о 12.46 у с. Глухів Сокальського району Львівської області на шахті № 10 «Степова» ВАТ «Львіввугілля» на горизонті 550 м у 119-му конвеєрі внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи.

На шахті працювали 172 гірника, на аварійній ділянці – 34 людини, з них восьмеро загинули, а ще шестеро з травмами підняті на поверхню. Доля 20 гірників залишається невідомою.

Причина обрушення встановлюється.

До проведення аварійно-рятувальних робіт залучено підрозділи Міненерговугілля та ДСНС.