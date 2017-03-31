На Львівщині внаслідок зіткнення автобуса з легковиком загинули двоє іноземців, є травмовані

Двоє осіб загинуло, 12 госпіталізовано в результаті дорожньо-транспортної аварії автобуса рейсу «Мінськ-Буковель» у Львівській області.

Про це повідомляє прес-служба зовнішньополітичного відомства Білорусі в Twitter.

«У Львівській області в результаті зіткнення рейсового автобуса «Мінськ-Буковель» з автомобілем 2 осіб загинуло, 12 госпіталізовано. Посольство в Україні контролює хід розслідування, уточнює список постраждалих, обставини ДТП. Задіяний Почесний консул у Львові», – йдеться в повідомленні.

Як повідомив спеціаліст відділу комунікації Нацполіції у Львівській області Юрій Голуб, 31 березня, близько 06.00, у селі П’ятничани Жидачівського району зіткнулися туристичний автобус Neoplan з номерами білоруської реєстрації та легковий автомобіль Mercedes з номерами литовської реєстрації.

Внаслідок зіткнення автобус, який слідував за маршрутом «Мінськ – Буковель», перекинувся у кювет. На момент ДТП у салоні перебувало 42 пасажири, туристи з Білорусії.

26-річний водій та 38-річний пасажир автомобіля Mercedes, громадяни Литви, загинули на місці події.

На даний час до лікарень з місця дорожньо-транспортної пригоди госпіталізовано 5 травмованих, кількість може зрости, на місці працюють медики, які надають першу допомогу.

Слідчо-оперативна група працює на місці, всі обставини ДТП встановлюються.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження,- караються позбавленням волі на строк до восьми років).