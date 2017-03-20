На Львівщині вісім вихованців дитячого садка, віком від двох років, потрапили до лікарень

На Львівщині з діагнозом «кишкова інфекція» госпіталізовано вісім вихованців дитячого навчального закладу «Казковий світ», який знаходиться у передмісті Львова, у селі Зимна вода Пустомитівського району.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 20 березня поступило повідомлення, що в лікувальні заклади міста Львова та міста Пустомити в дитячі інфекційні відділення з попереднім діагнозом «гостра кишкова інфекція» в стані середнього ступеня важкості поступило 8 дітей, які 17 березня перебували у дитячому навчальному закладі «Казковий світ» у селі Зимна Вода.

Шестеро дітей госпіталізовано у Львівську обласну клінічну лікарню Кирила і Мефодія, двох дітей в інфекційне відділення Пустомитівської районної лікарні.

Пустомитівською санепідстанцією проводяться протиепідемічні заходи з метою ліквідації та локалізації інфекції.

Як стало відомо з джерел у правоохоронних органах, станом на ранок 21 березня кількість госпіталізованих дітей становить 9 осіб, у трирічної дівчинки діагностовано «ротавірусну інфекцію». Постраждалі – всі жителі села Зимна Вода віком від двох до п’яти років. Серед них, зокрема, троє дітей з однієї родини – п’ятирічний хлопчик та дві його трирічні сестри-двійнята, передає УНІАН.