На Львівщині вилучено партію сигарет, які контрабандисти замаскували під брикети вугілля

У Львівській області прикордонники виявили велику партію сигарет, які контрабандисти намагалися перевезти до Польщі, замаскувавши їх під деревне вугілля.

Як повідомляє dідділ взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України, сьогодні вночі в пункті пропуску «Шегині» на Львівщині під час огляду вантажного автомобіля «Ман» з напівпричепом, яким перевозилось до Польщі деревне вугілля, прикордонники вирішили детальніше оглянути вантаж.

За кермом вантажівки перебував 49-річний мешканець міста Дрогобич Львівської області.

Всього у вантажівці перевозились 22 мішки з вугіллям загальною вагою 9,6 тонн.

В ході спільного з працівниками митниці поглибленого огляду вантажівки правоохоронці з`ясували, що під виглядом деревного вугілля у спеціальних пакунках, що мають форму вугільних брикетів, було сховано сигарети.

Наразі проводиться розвантаження та огляд вантажу вугілля, вилучення з них сигарет із штучних брикетів, а також підрахунок контрабандного товару.