На Львівщині вандали розмалювали меморіал загиблим полякам у Гуті Пеняцькій

У Гуті Пеняцькій на Львівщині 12 березня невідомі розмалювали червоно-чорними фарбами дві стели та хрест на меморіалі загиблим під час Другої світової війни полякам.

Як повідомляє Вголос, працівники поліції, які 12 березня виявили «роботу» вандалів на території меморіалу у Гуті Пеняцькій Бродівського району, пошкоджень та руйнувань пам’ятника не зафіксували. Натомість, невідомі розмалювали стели та хрест свастикою і зображенням червоно-чорного прапора з написами «Смерть ляхам».

У лютому 1944 року в польському селі Ґута Пеняцька німецькі війська знищили всі 172 будинку і вбили всіх жителів. Врятуватися вдалося лише одному чоловікові.

10 січня у селі Гута Пеняцька у Львівській області невідомі підірвали пам’ятник загиблим у 1944 році полякам – мешканцям цього села. Меморіал загиблим полякам у Гуті Пеняцькій відновили за кошти української громади.

10 березня у Львові на Вулецьких пагорбах невідомі розмалювали червоною фарбою пам’ятник польським професорам, розстріляним у 1941 році, а також зробили напис чорною фарбою «Смерть ляхам».

12 березня на місці польських поховань у смт Підкамінь Бродівського району вандали облили фарбою меморіал загиблим полякам і зробили напис: «Смерть ляхам!»