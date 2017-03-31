На Львівщині у власному обійсті загинули двоє братів

У селі Зарічне Жидачівського району Львівщини 30 березня трагічно загинули двоє братів.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 30 березня о 10:30 надійшло повідомлення про пожежу в с. Зарічне Жидачівського району в цегляній літній кухні, розміром 6×4 м. Вогнем знищено диван. На місці пожежі виявлено тіла двох загиблих осіб. Пожежно-рятувальні підрозділи до місця пожежі не викликалися. Причини події – з’ясовуються.

Як уточнили у Жидачівському відділенні поліції, куди надійшла інформація про загибель людей, до 55-річного власника обійстя приїхав погостювати зі Стрия 57-річний рідний брат. Чоловіки загинули від удушення чадним газом, яке виникло внаслідок тління дивану. Оскільки чоловіки палили, не виключається, що причиною займання став недопалок.