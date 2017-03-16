На Львівщині у пункті пропуску «Рава-Руська» розмежували смуги руху для автівок

Від сьогодні, 16 березня, перед пунктом пропуску «Рава-Руська» окрему смугу руху отримали авто з іноземними номерами.

Як повідомляє прес-служба Львівської ОДА, аби скеровувати автомобілі та роз’яснювати водіям та пасажирам про новації на місці розділення смуг руху прикордонники та представники поліції організували спільне чергування. А відповідні напрямки руху позначили дорожніми знаками та необхідним дорожнім обладнанням. Зокрема, встановили більше 270 парапетів, протяжністю 100 метрів.

Такі новації дозволять значно прискорити перетин кордону.

Нагадаємо, минулого року Державна прикордонна служба України ініціювала заходи щодо розвантаження руху на державному кордоні. Такий експеримент вже успішно запровадили наприкінці минулого року перед пунктом пропуску «Краківець». У результаті таких нововведень значно скоротився час очікування в чергах – в середньому з 3,5 годин до 1 години, та прискорюється оформлення автомобілів.

Наступним етапом експерименту планується його запровадження перед пунктом пропуску «Ягодин» у Волинській області, що на кордоні з Польщею.