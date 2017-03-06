На Львівщині троє малолітніх дітей втекли від опікунки

На Львівщині троє малолітніх дітей 5 березня втекли з дому опікунки.

Як повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, у Яворівський відділ поліції 5 березня, надійшло повідомлення від 46-річної мешканки одного із сіл району, що троє дітей, дівчатка віком 11 і 13 років та трирічний хлопчик, опікуном яких вона є, близько 17.00 пішли з дому та не повернулись.

Працювала слідчо-оперативна група, працівники ювенальної превенції, також до пошуків були залучені дільничні інспектори поліції та екіпажі груп реагування патрульної поліції. Орієнтування на дітей були розповсюджені серед мешканців району.

Близько 07.00 6 березня діти самі повернулись додому. За їх словами, вони грались на вулиці, одна з дівчат забруднила черевики, вони довго їх відчищали, а коли побачили скільки людей їх шукає перелякались та заховались. Вночі діти перейшли у сарай ближче до дому і зранку повернулись – цілі і неушкоджені. Зараз з ними працюють психологи.

Як встановили поліцейські, це вже не перший випадок, коли ці діти втікають з дому опікунів – у 2015 році вони вже мали такий досвід. Батьки-алкоголіки неповнолітніх втікачів були позбавлені батьківських прав, і їх передали на виховання опікунці.

Опікунка неповнолітніх буде притягнута до адміністративної відповідальності за ст.184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) КУАПП. Також правоохоронці будуть ставити питання про позбавлення жінки опікунства над дітьми.

За даними Нацполіції, у Львові та в області за минулий рік було зареєстровано 172 випадки, коли діти втікали від батьків, опікунів та з інтернатів. Від початку 2017 року зареєстровано 24 факти втечі дітей. В усіх випадках діти були розшукані правоохоронцями та повернуті за місцем проживання, а їх батьки та опікуни притягнуті до відповідальності.