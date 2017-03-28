На Львівщині судитимуть лікаря через непрофесійність дій якого помер піврічний пацієнт

Радехівська місцева прокуратура Львівської області скерувала до суду для розгляду по суті обвинувальний акт відносно лікаря-анестезіолога, через непрофесійність дій якого помер пацієнт.

Як повідомила речник прокуратури Львівської області Мар‘яна Гайовська, Радехівською місцевою прокуратурою затверджено обвинувальний акт відносно одного із лікарів-анестезіологів Бродівської центральної районної лікарні, який підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 140 КК України, тобто неналежному виконанні своїх професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з вини медика, в результаті неналежно проведених ним медичних маніпуляцій в квітні 2016 року у реанімаційному відділенні лікарні помер піврічний хлопчик.

На даний час отримано висновки експертизи, якими повністю доведено причиновий зв’язок між смертю дитини та неналежним наданням їй медичної допомоги вказаним лікарем.

За вчинення такого злочину лікареві загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.