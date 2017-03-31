У суботу, 1 квітня, на Львівщині проходитиме І етап Чемпіонату України з тріатлону. Перегони відбуватимуться на автомобільній дорозі державного значення М-06 Київ-Чоп. Відтак 1 квітня з 10:00 до 13:00 буде обмежено рух на цій ділянці автомобільної дороги. Об’їзд для транспорту буде здійснюватися правою смугою автомобільної дороги Київ-Чоп через с. Липники.

Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на Службу автомобільних доріг у Львівській області.

Тимчасове перекриття дороги дозволить провести фінальний етап велоперегонів на належному рівні та дотриматися вимог безпеки.

Служба автомобільних доріг просить водіїв та гостей області з розумінням поставитися до обмежень у русі та тимчасові незручності.