На Львівщині прикордонники затримали українця, якого розшукувала поліція

Прикордонники при перетині кордону затримали українця, якого розшукувала поліція Рівненщини за крадіжки.

Як повідомила сьогодні Державна прикордонна служба України, прикордонники Мостиського загону затримали вчора в пункті пропуску «Краківець», що на українсько-польському кордоні, чоловіка якого правоохоронці Рівненської області розшукували за ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Чоловік намагався виїхати до Польщі.

У ДПСУ зазначають, що затриманого громадянина передано представникам Національної поліції.