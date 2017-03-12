На Львівщині поліція відкрила провадження за фактами осквернення меморіалів загиблим полякам

На Львівщині поліція відкрила кримінальні провадження після повідомлень у соцмережах про осквернення меморіалів загиблим полякам.

Про це поінформувала речник Головного управління Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська.

За її словами, 11 березня працівники поліції перевіряли інформацію, розміщену на сторінці громадської організації «Варта 1» у Facebook про те, що 10 березня у Львові на Вулецьких пагорбах (нині Студентський парк) невідомі розмалювали червоною фарбою пам’ятник польським професорам, розстріляним у 1941 році, а також зробили напис чорною фарбою «Смерть ляхам».

Добровольська уточнила, що коли працівники поліції прибули на місце, адміністрація парку вже видалила всі написи з пам’ятника. Напису «Смерть ляхам» на пам’ятнику виявлено не було.

Як повідомили у прес-службі Львівської міської ради, 12 березня на місці акту вандалізму було проведено нараду за участі проректора університету «Львівська політехніка» Романа Коржа, проректора університету «Львівська політехніка» Володимира Крайовського, заступника міського голови Львова з питань розвитку Андрія Москаленка, представників Нацполіції та муніципальної дружини. Під час наради було вирішено встановити цілодобову охорону біля пам’ятника, а також додатково обладнати місце камерами відеоспостереженням.

За інформацією Добровольської, сьогодні вранці працівники поліції на сторінці громадської організації «Варта 1» у Facebook виявили фото та повідомлення про те, що на місці польських поховань у смт Підкамінь Бродівського району вандали облили фарбою меморіал загиблим полякам і зробили напис: «Смерть ляхам!»

Слідчо-оперативна група виявила, що на місці польських поховань невідомі облили червоною фарбою п’ять меморіальних таблиць на братських могилах загиблих у 1944 році поляків. Разом з тим жодного напису не було.

За даними фактами 11 та 12 березня відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).