На Львівщині пільговий проїзд в обласних маршрутках продовжили до 1 липня

Автотранспортні підприємства Львівщини продовжать возити усі категорії пільговиків до 1 липня 2017 року. У подальшому для громадян, що мають право на пільговий проїзд у маршрутках, планують запровадити адресну монетизацію.

Про це на брифінгу 31 березня розповів голова Львівської ОДА Олег Синютка, за підсумками зустрічі із керівниками АТП, які здійснюють приміські та міжміські пасажирські перевезення в області.

«Я хочу подякувати перевізникам за те, що вони вкотре пішли на зустріч мешканцям, які мають право на пільговий проїзд у громадському транспорті, та згодились продовжити можливість такого проїзду до 1 липня 2017 року, – наголосив голова ОДА. – Я також вважаю, сьогодні є усі підстави говорити, що станом на 1 липня ми або провадимо монетизацію пільг на Львівщині, або змушені будемо перейти до обмеження кількості категорій людей, що матимуть на пільги у громадському транспорті на території області».

За словами Олега Синютки, станом на сьогодні практично усі райони Львівщини передбачили можливості компенсації за пільгове перевезення у своїх місцевих бюджетах. «У кінці квітня на сесії обласної ради ми будемо розглядати розподіл вільних залишків за 2016 рік. Це питання ми винесемо на обговорення і, я сподіваюсь, що депутатський корпус також підтримає фінансування пільгових перевезень за рахунок обласного бюджету», – додав він.

Як додав голова Асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка, вихід із ситуації, яка склалась із пільговими перевезенням вдалось досягти завдяки співпраці влади області. «Сьогоднішні досягнення не є одномоментними, адже ми неодноразово зустрічались і обговорювали це питання. Тому я хочу подякувати керівництву облдержадміністрації та профільному департаменту за ту роботу та розуміння, з яким вони відносяться до проблем у транспортній галузі», – наголосив Іван Велійка.

Він також зазначив, що навіть після 1 липня та монетизації пільг, перевізники і надалі безкоштовно возитимуть учасників АТО. «Ми розуміємо, що на Сході нашої країни відбувається війна і ці люди захищають наш спокій. Тому готові забезпечити учасникам АТО пільговий проїзд за власний кошт», сказав Іван Велійка.