На Львівщині оштрафували забудовника

Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області проведено планову перевірку будівництва промислового об’єкту у місті Буськ Львівської області.

Як інформує прес-служба ДАБІ, під час перевірки об’єкту «Будівництво цеху по виробництву підвісного обладнання для землерийних машин на вул. Довбуша,14-Г у м. Буськ Львівської області» посадовими особами Інспекції виявлені порушення містобудівного законодавства.

Так, встановлено, що ПП «КІВШСЕРВІС», яке є замовником та підрядною організацією, виконано будівельні роботи з відхиленням від затвердженої проектної документації: площу забудови збільшено у два рази. Також встановлено, що виконавча документація на об’єкті будівництва ведеться з порушенням.

За результатами перевірки Департаментом скасовано реєстрацію декларації про початок виконання будівельних робіт на вказаному об’єкті будівництва. Порушнику містобудівного законодавства видано приписи про усунення виявлених порушень та накладено штрафні санкції на загальну суму 104 200 грн.