На Львівщині мікроавтобус впав з моста в річку, є жертви

На Львівщині сьогодні під час дорожньо-транспортної пригоди загинула пенсіонерка, двоє осіб госпіталізовано.

Як повідомили у відділі комунікацій ГУ Нацполіції у Львівській області, близько 04.00 у селі Терло Старосамбірського району 45-річний водій мікроавтобуса Volkswagen Transporter не впорався з керуванням внаслідок чого мікроавтобус впав з моста у річку Стрвяж.

Внаслідок ДТП водій та 68-річна пасажирка з переохолодженням та гематомами госпіталізовані. Тіло другої пасажирки мікроавтобуса, виявили за два кілометри від місця пригоди за течією річки.

Загибла і постраждалі – мешканці міста Доброміль Старосамбірського району.